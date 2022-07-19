Ordu'da 2 günde 304 noktada heyelan - Son Dakika
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Ordu'da 2 günde 304 noktada heyelan

19.07.2022 13:00

ORDU'da 2 gün boyunca etkili olan sağanak nedeniyle 304 heyelan meydana geldi.

ORDU'da 2 gün boyunca etkili olan sağanak nedeniyle 304 heyelan meydana geldi. Heyelanların etkilediği 28 konut tahliye edildi, kentte temizlik ve hasar tespit çalışması başlatıldı.

Ordu'nun Altınordu, Perşembe, Fatsa, Gürgentepe ve Çamaş ilçelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Pazar günü başlayıp aralıklarla salı günü sabah saatlerine kadar etkili olan kuvvetli sağanak, derelerin taşmasına ve heyelanlara neden oldu. Taşkınlar nedeniyle 76 konut ve iş yeri sular altında kaldı. Yağış nedeniyle 304 noktada heyelanlar meydana geldi. Heyelandan etkilenen 28 konut tahliye edildi. Bu konutlardaki 31 kişi de akrabalarının yanına yerleştirildi.

Afetin ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, temizlik başlattı. Kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışma yürütülen kentte, 298 iş makinesi ve 418 personel sahada görev alıyor. Temizliğin yanı sıra AFAD ekipleri de hasar tespit çalışması başlattı. Gelen ihbarları değerlendiren ekipler, bölgedeki yaraların sarılmasına çalışıyor.Öte yandan Fatsa ilçesinde 1 kişi yolda biriken yağmur suyuna ağ atarak balık yakalamaya çalıştı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

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Ordu'da heyelan sonucu 4 ev hasar aldı, bir köprü uçtu, heyelan yollara zarar verdi Ordu'da heyelan sonucu 4 ev hasar aldı, bir köprü uçtu, heyelan yollara zarar verdi Son dakika gündem: ORDU'DA HEYELAN ANI KAMERADA Son dakika gündem: ORDU'DA HEYELAN ANI KAMERADA
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da 2 günde 304 noktada heyelan - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da 2 günde 304 noktada heyelan - Son Dakika
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