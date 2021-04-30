Kavga yasak dinlemedi: 1 yaralı - Son Dakika

Kavga yasak dinlemedi: 1 yaralı

Ordu'da 2 kişinin saldırısına uğrayan genç yaralandı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 kişi arasında sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Kavga sırasında alkollü olduğu öğrenilen bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Ortayılmazlar Mahallesi Keşaplı Sokak üzerinde 3 kişi arasında nedeni henüz belirlenemeyen kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine 24 yaşındaki B.T isimli genç atılan sopa darbeleriyle yere yığıldı.

"Avukatımı aricam"

Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alkollü olduğu öğrenilen yaralı gence sağlık ekipleri müdahale ettiği sırada "Avukatımı arayacağım" demesi dikkatlerden kaçmazken, şahsı ambulansa polis ekipleri güçlükle bindirdi.

"Olay yerinde bıçak bulundu"

Kavganın yaşandığı alanda bir bıçağın yerde olduğu görülürken, kavga sırasında bıçağın kim tarafından kullanıldığı araştırılıyor. Olayla ilgili olarak çok yönlü soruşturma devam ederken, kavga sonrası kaçan şahısları arama çalışmaları başlatıldı. Polis bıçaklama yaşandığı alanda ise geniş güvenlik önlemleri aldı.