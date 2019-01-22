Ordu'da 2 Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 7 Yaralı
33 dakika önce
Ordu'nun Fatsa ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Ordu
'nun Fatsa
ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İbrahim Öneş'in kullandığı 52 AAJ 805 plakalı otomobil ile Metin Şensoy yönetimindeki 19 AT 005 plakalı otomobil Fatsa- Kumru
karayolu Karamolla Virajı'nda kafa kafaya çarpıştı. Kazada Nuray Öneş hayatını kaybederken araçlarda bulunan İbrahim Öneş, Metin Şensoy, Zeynep Nur
Öneş, Önder Öneş, Zehra Medine Öneş, Yılmaz Şensoy ve Ferhat Şensoy yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:50 Kaynak: İHA
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