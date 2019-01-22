Son Dakika Haberleri: Ordu'da 2 Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 7 Yaralı

Ordu'da 2 Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 7 Yaralı

33 dakika önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Ordu'da 2 Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 7 Yaralı, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İbrahim Öneş'in kullandığı 52 AAJ 805 plakalı otomobil ile Metin Şensoy yönetimindeki 19 AT 005 plakalı otomobil Fatsa- Kumru karayolu Karamolla Virajı'nda kafa kafaya çarpıştı. Kazada Nuray Öneş hayatını kaybederken araçlarda bulunan İbrahim Öneş, Metin Şensoy, Zeynep Nur Öneş, Önder Öneş, Zehra Medine Öneş, Yılmaz Şensoy ve Ferhat Şensoy yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:50 Kaynak: İHA

Fatsa, Ordu, 3. Sayfa
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