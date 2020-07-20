Ordu'da 2 sokak karantinaya alındı - Son Dakika

Ordu'da 2 sokak karantinaya alındı

ORDU'nun Altınordu ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi'nde 2 sokak, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

ORDU'nun Altınordu ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi'nde 2 sokak, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasını engellemek için yeni kararlar alındığı belirtildi. Açıklamada, "Altınordu ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi'nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda koronavirüs vakalarının tespit edilmesi, olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişiler bulunduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla; Orhaniye Mahallesi Bakoğlu Sokak ve Devecik Sokak'ta ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu sokaklar ile olan giriş çıkışların kapatılmasına, alınan kararlara uymayanlara idari ve adli işlem başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.


Ordu Valiliği, Altınordu, Orhaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 12:54 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ordu'da 2 sokak karantinaya alındı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:42 Son Dakika: Hakkari Çukurca'da üs bölgesine yapılan saldırıda 2 askerimiz şehit oldu 18:35 Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri 18:32 Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı 18:04 KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet 17:43 MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 17:21 Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı 16:55 Zonguldak'ın Devrek ilçesinde vaka sayıları artınca Kaymakam'dan uyarı geldi: Tedbirlere uyun 16:51 Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:19 İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 12:42 Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Son Dakika: Hakkari Çukurca'da üs bölgesine yapılan saldırıda 2 askerimiz şehit oldu
18:42
Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri
18:35
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
18:32
KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet
18:04
MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım
17:43
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor
17:21
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
17:10
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde vaka sayıları artınca Kaymakam'dan uyarı geldi: Tedbirlere uyun
16:55
Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi
16:51
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 19:11:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'da 2 sokak karantinaya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]