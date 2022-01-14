Ordu'da 2 ton kaçak et ele geçirildi - Son Dakika

Ordu'da yapılan denetimlerde, satışa uygun olmayan 2 ton ete el konuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, halk sağlığını korumak amacıyla il genelinde canlı hayvan ve karkas et denetimlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Zabıta Dairesi Başkanlığının, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile 19 ilçede denetimler yaptığı aktarılan açıklamada, Altınordu'da 2, Fatsa'da 3 ve Perşembe, Kabadüz, Çaybaşı ilçelerinde birer olmak üzere 8 kasapta yasal olmayan 2 ton karkas ete el konulduğu kaydedildi.

Açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce söz konusu 8 işletmeye cezai işlem uygulandığı vurgulandı.