Ordu'da 2 torbacı tutuklandı - Son Dakika
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Ordu'da 2 torbacı tutuklandı

15.03.2022 11:33
Ordu'da 2 torbacı tutuklandı

Ordu'da son bir hafta içerisinde torbacı tabir edilen 2 uyuşturucu satıcısı yakalanarak tutuklandı.

Ordu'da son bir hafta içerisinde torbacı tabir edilen 2 uyuşturucu satıcısı yakalanarak tutuklandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma kapsamında 7-13 Mart tarihleri arasında uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 8 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin ev, işyeri ve üzerinde yapılan aramalarda toplam 307 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mahkemeye çıkarılan 8 kişiden 2'si 'uyuşturucu madde ticareti yapmaktan' tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da 2 torbacı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da 2 torbacı tutuklandı - Son Dakika
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