Ordu'da 20 kadına fuhuş cezası - Son Dakika
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Ordu'da 20 kadına fuhuş cezası

15.03.2022 11:24
Ordu'da 20 kadına fuhuş cezası

Ordu'da son bir hafta içerisinde 72 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre ceza uygulandı.

Ordu'da son bir hafta içerisinde 72 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre ceza uygulandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 7-13 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 27 kişiye açıktan alkol tüketiminden, 20 kadına fuhuş yapmaktan, 7 kişiye kumar oynamaktan, 6 kişiye sarhoşluktan, 1 kişiye gürültü yapmaktan, 3 kişiye rahatsız etmekten, 1 kişiye kaçak alkol üretiminden, 7 kişiye havai fişek atmaktan Kabahatler Kanunu'na göre ceza uygulandı.

Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 36 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 29'u tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Kabahatler Kanunu, Mart, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da 20 kadına fuhuş cezası - Son Dakika


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