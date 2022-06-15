Ordu'da 20 yeni şelale keşfedildi

ORDU'da yaklaşık 2 bin derenin üzerindeki 300 şelaleye yeni keşfedilen 20 tane daha eklendi. Şelaleler Şehri Ordu Medya, Tanıtım, Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, "Bundan sonraki süreçlerde Ordu'nun şelale sayısının artacağı kanaatindeyim" dedi.

Şelaleler Şehri Ordu Medya, Tanıtım, Kültür ve Turizm Derneği, kentte keşfedilmemiş ve envantere alınmayan şelalelerin tespitine yönelik başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 2 bin derenin üzerinde bugüne kadar tespit edilen ve vatandaşların ziyaretine açılan 300 şelalelenin yanı sıra, üniversite öğrencileri tarafından yürütülen çalışmalarda 20 tane daha keşfedilerek, envantere alındı. Şelaleleri görüntüleyen ve fotoğraflarını çeken öğrenciler, turizm rotasına alınması için çalışma başlattı.

'GÖRÜLMEMİŞ ŞELALELERİ SAPTIYORUZ'Şelaleler Şehri Ordu Medya, Tanıtım, Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, keşif sırasında yöre sakinlerinden de destek aldıklarını belirterek, görülmeyen şelaleleri tespit ettiklerini söyledi. Kentte 300 şelale varlığı bulunmasına rağmen Orduluların bile bilmediklerinin olduğunu ifade eden Yılmaz, "Yöredeki insanlarla bilinmeyen, envantere geçmemiş, gidilmemiş, görülmemiş olan şelaleleri saptıyoruz. Bunların yanı sıra bilinen şelaleler var ama bu şelaleler de Ordu'nun gezilecek şelaleleri güzergahına dahil edilmemiş. Biz bunların da kaydını alarak, envantere alıyoruz. Dolayısıyla 300 tane hali hazırda bilinen, konuşulan şelaleler mevcut. Ancak bir de yöre insanının bildiği fakat Orduluların, Ordu sevdalılarının bile bilmediği şelaleler var. Biz bunları kayıt altına almış oluyoruz. Bilinmeyen, tanınmayan, keşfedilmemişi keşfediyoruz. Turizm açısından bu şelalelerin hikayesi çok önemli. Buradaki şelaledeki evliya hikayelerinden tutun da şifa bulmaya gelenlerin hikayelerini yöre halkından dinliyoruz. Çok farklı şeyler öğreniyoruz. Bu da bizleri gerçekten ülkeye turizm anlamında bir katma değer üretebilme noktasında çok mutlu ediyor" değerlendirmesinde bulundu.Yılmaz, 20'nin üzerinde yeni şelale tespiti yaptıklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı: "Dernek olarak 20'nin üzerinde yeni şelaleyi tespit ettiğimizi söylebiliriz. Bunların isimleri doğal olarak yok. Biz mümkün mertebe o yöredeki özel dokusu, koordinatına göre bir takım isimler vermeye çalışıyoruz. Ama daha önemlisi bilinen ama gün yüzüne çıkmayan şelaleleri de envantere katıp, tanıttık. Bizim için daha anlamlı olan bu. Yaptığımız çalışmaları gören yöre insanları arıyorlar, sosyal medyadan yazıyorlar ve 'hocam benim bahçemde böyle bir şelale var' Gidiyoruz ve bakıyoruz. Daha aşağı bölgelerde mevsim fark ettirebiliyor şelalelenin debisiyle ilgili ama bahsettiğimiz bu 300'ün üzerindeki şelale dört mevsim son derece gür akan şelaleler olarak varlar. Bunları da zaman içerisinde çoğaltacağı. Projemiz teveccüh gördüğü sürece çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bundan sonraki süreçlerde Ordu'nun şelale sayısının artacağı kanaatindeyim."Kente keşfedilen şelaleleri gezmek için gelen üniversite öğrencisi Berna Özyurt (26), "Şelaleler şehri diye bir proje yürütüldüğünü duyuyordum, fotoğraflarını görüyordum ve gelmek istiyordum. Geldiğim için çok mutluyum. Gerçekten söylendiği kadar bir şelale potasiyeli varmış Ordu'nun" dedi.

Yavuzcan Bacak (25) ise, "Açıkcası Ordu'nun kültür turizminde ileriye gittiğini düşünüyorum. Şelaleler şehri Ordu projesi zaten yaygınlaştı ve biz de bunun vesilesiyle buraya geldik" diye konuştu.