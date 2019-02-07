Ordu'da 200'e Yakın Proje Uygulayacağız"

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, il genelinde 200'e yakın proje uygulayacaklarını belirterek, "Daha çok çevre, enerji, ekonomi, istihdam ve üretime dönük projeleri Ordu'ya kazandıracağız." dedi.

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, il genelinde 200'e yakın proje uygulayacaklarını belirterek, "Daha çok çevre, enerji, ekonomi, istihdam ve üretime dönük projeleri Ordu'ya kazandıracağız." dedi.



Güler, Altınordu ilçesinde esnafı ziyaret etti. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Güler, belediyecilik çalışmalarına yabancı olmadığını vurguladı.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 1994 yılından itibaren belediyeciliğin içinde olduklarını belirten Güler, "Bizim belediyecilik çalışmalarımız bugün başlamıyor, 24 sene önce başladı. Önce İSKİ, daha sonra İGDAŞ'ın başında büyük hizmetler vermiştik. Dolayısıyla akademik çalışmalara konu olan AK Parti'nin başarılı belediyecilik çalışmalarına Ordu'da da yeni eserler kazandırarak devam ettirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.



Güler, Ordu il genelinde gerçekleştirecekleri projeleri yakın zamanda açıklayacaklarını kaydederek, şunları söyledi:



"200'e yakın projemiz şu anda hazır. Daha çok çevre, enerji, ekonomi, istihdam ve üretime dönük projeleri Ordu'ya kazandıracağız. Ordulu hemşehrilerimiz yeni uygulamalara tanıklık edecek. Çöp toplamak, kaldırım yapmak, asfalt döşemek belediyelerin klasik işleri arasında. Biz burada ekonomik adımlarla yeni projelerle üretime dönük çalışmalarla yeni adımlar atacağız. Ordu'yu örnek bir kent haline getirmeyi düşünüyoruz. Büyükşehir Belediyemizin 19 ilçesi var. Dolayısıyla bu 19 ilçe 19 inci demek. Bu 19 inciden güzel bir kolye yapacağız."

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