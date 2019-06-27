Son Dakika Haberleri: Ordu'da 200 yıllık tarihi konak yandı
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Ordu'da 200 yıllık tarihi konak yandı

20 dakika önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde, 200 yıllık tarihi konak çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Ordu'da 200 yıllık tarihi konak yandı, System.String[]
Ordu'nun Ünye ilçesinde, 200 yıllık tarihi konak çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Ortayılmazlar Mahallesi Türbe Caddesi'ndeki 3 katlı ahşap tarihi konakta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.
Yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu söndürülen yangında, 200 yıllık olduğu öğrenilen konak kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:58 Kaynak: AA
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