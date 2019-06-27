Ordu'da 200 yıllık tarihi konak yandı

Ordu
'nun Ünye
ilçesinde, 200 yıllık tarihi konak çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Ortayılmazlar Mahallesi Türbe Caddesi'ndeki 3 katlı ahşap tarihi konakta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi
Ünye İtfaiye
Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.
Yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu söndürülen yangında, 200 yıllık olduğu öğrenilen konak kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.