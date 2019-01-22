Ordu'da 2018'de 1,1 Milyar Lira Yatırım Yapıldı

Sektörel gelişmeler ile yatırımları değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini ele almak, bu hususlarda kurumlararası iş birliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla yapılan İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Vekili Adem Öztürk başkanlığında gerçekleştirildi.

Sektörel gelişmeler ile yatırımları değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini ele almak, bu hususlarda kurumlararası iş birliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla yapılan İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Vekili Adem Öztürk başkanlığında gerçekleştirildi.



2019 yılı 1. İl Koordinasyon Kurulu toplantısında bir konuşma yapan Vali Vekili Adem Öztürk, "2018 yılı sonu itibarıyla 10 sektörde toplam 341 kamu yatırım projesi bulunmaktadır. Bu projelerin 148 adedi devam eden projeler iken, 16 adedi proje aşamasında, 6 adedi ihale, 3 adedi sözleşme aşamasındadır. Çeşitli sebeplerle başlanamayan 19 adet proje bulunurken, 149 adet projede ise yüzde 100 fiziki gerçekleşme sağlanarak yatırımlar tamamlanmıştır. İlimizdeki toplam 341 yatırım projesinin 143 adedi Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine aittir" dedi.



Yatırımcı kurumlara 'zaman kaybetmeyin' uyarısı



Yatırım programında yer alan projelerin toplam bedelinin yaklaşık 6 milyar 89 milyon TL olduğunu söyleyen Vali Vekili Adem Öztürk, şu bilgileri verdi: "Önceki yıllar harcaması 2 milyar 211 milyon liradır. 2018 yılında 1 milyar 428 milyon lira ödenek ayrılan bu yatırımlarımıza yıl içinde 1 milyar 162 milyon lira harcama yapılmıştır. Genel toplamda ise yatırımlar için 2018 yılı sonuna kadar 3 milyar 375 milyon lira harcama yapılarak yüzde 55,42 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. İlimiz yatırımcı kurum ve kuruluşlarının, devam eden projeleri ile bu yıl ve önümüzdeki yıl gerçekleşecek yeni projelerine ilişkin çalışmalara, hazırlıklara ve ihalelere hız vererek, zaman kaybetmeksizin işe başlamaları büyük önem taşımaktadır. Kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesi, hizmetlerin yapılması esnasında kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanarak yardımlaşmanın artırılmasında kaynakların daha etkin, verimli, tasarruflu kullanılmasında kamu kurum ve kuruluş amirleri sorumluluk bilinci içerisinde görev yapacaklardır. İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, mülki ve mahalli yöneticiler tarafından dile getirilen koordinasyon ve işbirliği gerektiren hususların, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yerine getirilmesi alınan kararlar hakkında gerekli iş ve işlemlerin zamanında yapılarak valiliğimize bilgi verilmesi gerekmektedir."



Yatırımların şampiyonu ulaştırma



Vali Vekili Adem Öztürk'ün verdiği bilgiye göre Ordu'da yatırımların ağırlıklı olarak ulaştırma, eğitim, sağlık, enerji, tarım, konut, kültür ve turizm, madencilik ile diğer kamu hizmetleri sektörlerinde yoğunlaştığı belirtildi.



Buna göre 218 yılı sonu itibarıyla ulaştırma sektöründe, tamamlanan 39, devam eden 34, ihale aşamasında 1 ve çeşitli sebeplerle başlanamayan 1 adet proje olmak üzere toplamda 75 adet proje bulunduğu, bu projelerin toplam bedelinin yaklaşık 4 milyar 262 milyon lira olduğu, bugüne kadar toplam 2 milyar 528 milyon lira harcama yapılarak yüzde 59,31 oranında nakdi gerçekleşme sağlandığı kaydedildi. - ORDU

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