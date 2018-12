Ordu'da 2019'da Her Ay Bir Ulusal Spor Organizasyonu Var

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Ordu'da ulusal spor organizasyonlarının sayısının her geçen yıl artığını belirterek, 2019 yılında judo, güreş, boks, atletizm, basketbol, hentbol, tekvando, badminton ve okçuluk dallarında Türkiye şampiyonaları ve turnuvalarının Ordu'da...

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Ordu'da ulusal spor organizasyonlarının sayısının her geçen yıl artığını belirterek, 2019 yılında judo, güreş, boks, atletizm, basketbol, hentbol, tekvando, badminton ve okçuluk dallarında Türkiye şampiyonaları ve turnuvalarının Ordu'da yapılacağını açıkladı.



Ordu Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve kamu kurumlarının desteği ile Ordu'da spor organizasyonlarını en güzel şekilde yapmaya devam etiklerini belirten Mustafa Genç, 2019 yılında yapılacak faaliyetlerin kesinleşmeye başladığını belirtti.



Genç'in açıklamalarına göre, 2019 yılında 10-13 Ocak 2019 Okul Sporları Genç A kategorisi Basketbol Grup Yarışması, 8-10 Şubat 2019 Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Çeyrek Final Yarışmaları, 16-17 Şubat 2019 Okul Sporları Türkiye Bay-Bayan Judo Şampiyonası, 1-3 Mart 2019 Yıldızlar Tekvando Grup Yarışmaları, 8-10 Mart 2019 Gençler Badminton Grup Yarışması, 14-17 Mart 2019 Yıldızlar Hentbol Grup Yarışması, 20-24 Mart 2019 Yıldızlar Türkiye Güreş Şampiyonası, 15-21 Temmuz 2019 Üst Minikler Türkiye Boks Şampiyonası, 24-26 Ağustos 2019 Malazgirt Zaferi Uluslararası Okçuluk Kupası, 27 Ekim 2019 Ulugöl Tabiat Parkı Cumhuriyet Yol Koşusu, 10 Kasım 2019 Mesudiye Atatürk Yol Koşusu Ordu'da yapılacak.



Genç, bu turnuva ve şampiyonalarda 40 bin kişiyi Ordu'da ağırlamayı planladıklarını, il ekonomisine en az 25-30 milyon TL kazandıracaklarını kaydetti.



Yapılan spor organizasyonlarına bağlı olarak sporcu sayısının her yıl arttığını da vurgulayan Genç, "Sporcularımızdan her hafta farklı branşlarda madalyalar gelmeye devam ediyor. Antrenörlerimiz sporcularımızın başarısı için özveri ile çalışıyorlar. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 'Koşabiliyorken Koş Projesi' kapsamında 3'den 93'e herkesin spor yapması İçin çalışıyorlar. İlimizde Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Yüzme Bilmeyen Kalmasın, Sportif Yetenek Taranası ve Spora Yönlendirme projeleri de en güzel şekilde devam ediyor. Spor Kenti olma yolunda emim adımlarla ilerleyen ilimizde Ordu deyince spor akla gelsin istiyoruz" dedi. - ORDU

