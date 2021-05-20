Ordu'da 213 kişiye korona virüs cezası - Son Dakika

Ordu'da son bir hafta içerisinde 213 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamaktan ceza yazıldı.
Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 10-16 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 213 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.
Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 10 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 4'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU
Kaynak: İHA
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