Ordu'da 2300 yıllık tarihi eser bulundu - Son Dakika

Ordu'da 2300 yıllık tarihi eser bulundu
16.03.2021 16:54
Ordu'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 2300 yıllık tarihi heykel ele geçirildi.
Ordu'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 2300 yıllık tarihi heykel ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nca, kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapılan titiz çalışmalar neticesinde Fatsa ilçesinde bir şüpheli şahsın aracında yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan ve kucağında kartal figürü bulunan oturur vaziyette kiremit rengi heykel ele geçirildi. Heykelin I. Mithridatis dönemine ait 2300 yıllık olduğu, M.Ö. 300-50 tarihleri arasında yapıldığı belirlendi.
Olayla ilgili yakalanan şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. - ORDU
Son Dakika Kuyumcular bile satın alıyor! Düğün sezonu öncesi 'imitasyon altın' satışları patladı Cinayet planı yaptıkları iddiasıyla davaları süren Yağmur Sarnıç ve sevgilisine hapis cezası Bebeğini çöpe atıp ölüme sebep olan anne 23 yıl sonra yakalandı! Kadını DNA'sı ele verdi Reytinglerde çakılan Şarkılar Seni Söyler programının final yapacağı iddia edildi Rusya Twitter'ı 1 ay içerisinde tümüyle engelleyebilir Deney yaptığını iddia ederek kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, sosyal medyada paylaştı Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu Türkiye ile Azerbaycan arasında vizesiz seyahat 1 Nisan 2021'de başlıyor