Ordu'da 24 kişiye maske cezası - Son Dakika

Ordu'da son bir hafta içerisinde korona virüs tedbsirleri kapsamında maske takmayan 24 kişiye ceza uygulandı.



Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 4-10 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 18 kişiye emre aykırı davranıştan, 14 kişiye kumar oynamaktan, 1 kişiye rahatsız etmekten, 1 kişiye kimlik bildirmemekten, 24 kişiye korona virüs tedbirleri kapsamında maske takmamaktan dolayı idari işlem yapıldı.



Aynı denetimlerde değişik suçlardan aranması olan 7 şahıs yakalandı. - ORDU