Ordu'da 28 kişiye kabahat cezası - Son Dakika

Ordu'da son bir hafta içerisinde 28 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre idari işlem uygulandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 23-29 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 4 kişiye sarhoşluktan, 4 kişiye kumar oynamaktan, 1 kişiye rahatsız etmekten, 1 kişiye kimliğini bildirmemekten, 18 kişiye de korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.

Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 23 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı. Bunlardan 12'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU