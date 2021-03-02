Ordu'da 29 kişi cezaevinde - Son Dakika

Ordu'da son bir hafta içerisinde haklarında değişik suçlardan araması olan 29 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 22- 28 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 18 şahsa emre aykırı davranıştan, 4 şahsa kumar oynamaktan, 10 şahsa sarhoşluktan, 2 şahsa gürültü yapmaktan, 3 şahsa yasa dışı bahis oyunları oynamaktan, 259 şahsa korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.

Aynı süre içerisinde haklarında değişik suçlardan aranması olan 42 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 29'u tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU