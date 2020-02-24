Ordu'da 29 şişe sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da 29 şişe sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika

Ordu'da 29 şişe sahte alkol ele geçirildi

6 saat önce

Ordu'da kaçak ve sahte alkol satışına yönelik yapılan operasyonda 3 kişi yakalanırken 29 şişe sahte alkol ele geçirildi.

Ordu'da 29 şişe sahte alkol ele geçirildi, System.String[]

Ordu'da kaçak ve sahte alkol satışına yönelik yapılan operasyonda 3 kişi yakalanırken 29 şişe sahte alkol ele geçirildi.


Ordu KOM Şube Müdürlüğünce iki ve sigara kaçakçılığına yönelik yapılan saha çalışmaları neticesinde durumundan şüphelenilen bir Gürcistan uyruklu şüphelinin elinde bulunan valizde yapılan aramada 9 karton(90 paket) gümrük kaçağı sigara, 9 şişe 1 litrelik gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak 1 şüpheli yakalanırken şüpheli şahsın işlemlerinden sonra savcılık talimatı ile salıverildi.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde sahte-kaçak alkollü içki dağıtımı ve satışına yönelik olarak il genelinde eş zamanlı olarak yapılan operasyon kapsamında 46 ekip, 146 personelin katılımı ile 116 iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda 2 iş yerinde 29 şişe sahte içki ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında 5607 SKM suçundan işlem yapıldı. - ORDU

Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:29 Kaynak: İHA
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