3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

06.06.2022 16:10

Ordu'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında biri ağır 5 kişi yaralandı.

Ordu'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında biri ağır 5 kişi yaralandı.

S.O. yönetimindeki 52 SA 160 plakalı otomobil, Taşbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı rıhtım mevkisinde karşı şeride geçerek C.A. idaresindeki 52 EC 188 plakalı otomobile, ardından D.G'nin kullandığı 34 DSU 623 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada kamyonet sürücüsü ile aynı araçta bulunan A.E.G, S.G, A.G. ile Ö.G. yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Çocuk olduğu öğrenilen A.E.G'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden açıldı.

3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

YORUMLAR
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Muğla'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı Muğla'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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