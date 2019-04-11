Son Dakika Haberleri: Ordu'da 3 Ayda 17 Firmaya Gıda Cezası

Ordu'da 3 Ayda 17 Firmaya Gıda Cezası

48 dakika önce

Ordu'da 2019 yılı Ocak-Mart ayları arasında yapılan gıda denetimlerinde 17 işletmeye idare ceza uygulanırken 1 firma hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Ordu'da 3 Ayda 17 Firmaya Gıda Cezası, System.String[]
Ordu'da 2019 yılı Ocak-Mart ayları arasında yapılan gıda denetimlerinde 17 işletmeye idare ceza uygulanırken 1 firma hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

İl genelinde gıda güvenilirliğinin sağlanması, sağlığın ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi amacıyla Ordu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gıda firmalarına 2 bin 878 denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde ihracat ve ithalat dahil 718 numune alındı. Gerek analiz sonuçlarına göre gerekse denetimde tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle 17 gıda işletmesine idari para cezası uygulanırken 1 işletme hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

5996 sayılı Kanun gereğince, gıda işletmecisi ürettiği, işlediği, dağıttığı, depoladığı, satışa ve tüketime sunduğu tüm gıdalarda gıda mevzuatına uygunluğu sağlamak zorunda. Gıdaların güvenilir olmasında en büyük sorumluluk birincil üretimden başlamak üzere gıdayı üreten, satan, toplu tüketim ile ilgili faaliyet gösteren işletmelerin.

Yetkililer, gıda işletmelerinin sahipleri veya tüzel kişiliğin yasal temsilcilerine önemli görevler düştüğüne dikkat çekerek, "Yapılan resmi kontroller sırasında, iş yerinin insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturan uygunsuzluklarının tespiti durumunda idari para cezası uygulanmaktadır. İş yerinin insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturmayan uygunsuzluklarının tespiti durumunda ise eksikliklerini gidermesi için süre verilmekte, süre sonunda tekrar resmi kontrole tabi tutularak eksikliklerini gidermeyen işletmeler hakkında da idari para cezası uygulanmaktadır" bilgisini verdi. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:49 Kaynak: İHA
Ordu, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Satın Aldığı Otobüsü Restorana Çevirip Köy Köy Dolaşarak Ekmek Parasını Kazanıyor Game of Thrones Dizisinde Final Sezonu Heyecanı Satışlara Yansıdı McGregor'un Skandalları Bitmiyor! Hayranının Telefonunu Parçaladı PFDK, Mehmet Ekici'ye 3 Maç Men ve 13 Bin TL Para Cezası Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 17:37:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da 3 Ayda 17 Firmaya Gıda Cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]