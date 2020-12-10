Ordu'da 3 caddede 'HES kodu' uygulaması - Son Dakika

ORDU'da koronavirüs salgınında yaşanan yüzde 100'lük artışın ardından kentte yoğunluğun yaşandığı 3 caddeye, 'Hayat Eve Sığar' (HES) kodu ile giriş uygulaması başlatıldı. Vatandaşlar, HES kodu sorgulaması yapıldıktan sonra caddelere alınıyor.

Türkiye'de koronavirüs salgınında en çok vaka artışının yaşandığı 5 ilden biri olan Ordu'da, salgının kontrol altına alınabilmesi için sıkı tedbirler uygulanıyor. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklarda vatandaşların yeniden yoğunluk oluşturmasının ardından kenttin en işlek caddelerinde HES kodu uygulaması başlatıldı. Bugün sabah saatlerinde İsmet Paşa Caddesi'ne gelen polis, mahalle bekçisi ve zabıta ekipleri, cadde güzergahını barikatlarla kapattı. Devamında Süleyman Felek ve Sırrı Paşa caddelerinde de barikatla önlem alan ekipler, caddelere vatandaşların girişini kontrollü olarak sağladı. Alınan tedbirler kapsamında; giriş ve çıkış noktasında bekleyen güvenlik güçleri, caddeye girecek olan vatandaşların HES kodlarını almaya başladı. HES kodu olmayan vatandaşların ise caddeye girişine müsaade edilmiyor.

VATANDAŞLAR UYGULAMADAN MEMNUNSabah saatlerinde caddelerin barikatlarla kapatılmaya başlaması vatandaşları da memnun etti. Dursun Rüzgar, barikatlarla kapatılan caddelerde insan yoğunluğunun fazla olduğunu belirterek, "Bu caddede insan yoğunluğu fazlaydı. İnsanlar bazen maske takmıyordu. Bizim sağlığımız için çok güzel" dedi.

Selahattin Çelenk ise, "Çok yerinde bir önlem alıyorlar. Sokaklarda insan yoğunluğu fazlaydı. Bunun azalması gerekiyordu. Bu tedbirlerle vaka sayıları düşer. Yoğunluk ne kadar az olursa, sağlık o kadar korunur" diye konuştu.