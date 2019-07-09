Son Dakika Haberleri: Ordu'da 3 kişi denizde akıntıya kapılıp boğulma tehlikesi geçirdi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ordu'da 3 kişi denizde akıntıya kapılıp boğulma tehlikesi geçirdi

30 dakika önce

Ordu'da 3 kişi denizde akıntıya kapılıp boğulma tehlikesi geçirdi Denizde akıntıya kapılan 3 kişi, vatandaşlar tarafından kurtarıldıORDU - Ordu'nun Altınordu ilçesinde, denize girmenin yasak olduğu alanda suya giren 1 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, şahsı kurtarmak isteyen 2 kişi de hastanelik oldu.

Altınordu, Ordu, 3. Sayfa
Ordu'da 3 kişi denizde akıntıya kapılıp boğulma tehlikesi geçirdi
Denizde akıntıya kapılan 3 kişi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı
ORDU - Ordu'nun Altınordu ilçesinde, denize girmenin yasak olduğu alanda suya giren 1 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, şahsı kurtarmak isteyen 2 kişi de hastanelik oldu.
Olay, Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, serinlemek için denize giren 1 kişi, akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Durumun fark edilmesi üzerine şahıslar, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkartıldı. Boğulma tehlikesi ile karşı karşıya kalanlardan Abdülkadir A. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki özel bir hastaneye götürüldü. Şahsı kurtarmak için çabalayan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi de kentteki çeşitli hastanelere götürülerek, tedavi altına alındı.
Öte yandan olayın, tabelalarının bulunduğu ve denize girmenin yasak olduğu alanda meydana gelmesi dikkat çekerken, polis ekipleri konuyla alakalı tahkikatlarını sürdürüyor.
Ordu'da 3 kişi denizde akıntıya kapılıp boğulma tehlikesi geçirdi
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Resmi gazetede yayımlandı! Tapu senedinde artık fotoğraf olmayacak Lüks cipte uyudu ölmekten son anda kurtarıldı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iki farklı dövme başvurusu İstanbul'da termometreler 40 dereceyi gösterdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 21:33:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da 3 kişi denizde akıntıya kapılıp boğulma tehlikesi geçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]