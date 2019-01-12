Ordu'da 3 Metrelik Kar Engeli Aşılıyor
44 dakika önce
Ordu'nun yüksek kesimlerindeki bazı ilçelerde kar kalınlığı 3 metreyi aşarken kapanan yollar Belediye ekiplerinin yoğun çalışması sonrası açılıyor.
Ordu
'nun yüksek kesimlerindeki bazı ilçelerde kar kalınlığı 3 metreyi aşarken kapanan yollar Belediye ekiplerinin yoğun çalışması sonrası açılıyor.
Ordu'nun yüksek kesimlerinde devam eden kar yağışı sonrası mahalleler arasındaki bağlantı yolları zaman zaman 3 metreyi aşan kar yığınları sebebiyle ulaşıma kapandı. Çaybaşı
ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası kapanan Göksu
, Kapılı, Akpınar
mahalleleri bağlantı yolunda yol temizleme çalışmaları Belediye ekipleri tarafından yoğun bir çaba sonrası açıldı. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:02 Kaynak: İHA
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