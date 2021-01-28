Son dakika haberleri! Ordu'da 3 noktada çıkan yangınlar kontrol altına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Ordu'da 3 noktada çıkan yangınlar kontrol altına alındı

Son dakika haberleri! Ordu'da 3 noktada çıkan yangınlar kontrol altına alındı

28.01.2021 08:26

Gelen son dakika haberlerine göre Ordu'da 3 noktada çıkan yangınlar kontrol altına alındı ORDU'da dün gece saatlerinde 3 farklı noktada çıkan orman ve örtü yangınları itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Ordu'da 3 noktada çıkan yangınlar kontrol altına alındı

ORDU'da dün gece saatlerinde 3 farklı noktada çıkan orman ve örtü yangınları itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Fatsa'nın Yassıtaş Mahallesi, Ünye'nin İknur Mahallesi ve Tekkiraz mevkiinde gece saatlerinde orman ve örtü yangınları çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ormanlık alanlardan yükselen duman ve alevleri görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgelere ulaşan ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangınları kontrol altına aldı. Anız ateşi yakılması sonucu çıktığı iddia edilen yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim ve Şube Müdürü Abdulkadir Güzeltepe, "Orman yangınlarının arttığı bugünlerde vatandaşlarımızın çok daha hassas ve duyarlı olmalarını diliyor; yanan her canlının, her ağacın, bizim parçamız olduğunu, harcanan her emeğin bizim sermayemiz olduğunu unutmayalım" dedi.

Kaynak: DHA
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Tekkiraz, İtfaiye, Fatsa, Ünye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Ordu'da 3 noktada çıkan yangınlar kontrol altına alındı - Son Dakika


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