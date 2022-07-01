Ordu'da 3 öğrencinin LGS'de tam puan sevinci - Son Dakika
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Ordu'da 3 öğrencinin LGS'de tam puan sevinci

01.07.2022 13:20
Ordu'da 3 öğrencinin LGS'de tam puan sevinci

ORDU'da, Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) tüm sorulara doğru cevap verip, 500 tam puan alma başarısı elde eden Ömer Faruk Uğurlu, Ahmet Ege Günindi ve Rahman Topçu, Türkiye birincileri arasına girdi.

ORDU'da, Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) tüm sorulara doğru cevap verip, 500 tam puan alma başarısı elde eden Ömer Faruk Uğurlu, Ahmet Ege Günindi ve Rahman Topçu, Türkiye birincileri arasına girdi.

Türkiye genelinde 5 Haziran'da merkezi olarak 8'inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilen LGS'den Ordu'da 3 öğrenci, 90 sorunun tamamını doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı. Türkiye genelinde 48 ilde 193 öğrencinin tam puan aldığı sınavda; Ordu'dan Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri Ömer Faruk Uğurlu ve Ahmet Ege Günindi ile özel okul öğrencisi Rahman Topçu, 193 öğrenci arasına girerek Türkiye birincisi oldu.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNDEN TEBRİKAltınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, LGS birincisi 3 öğrenciyi makamında ağırladı. Öğrencileri ve ailelerini tebrik eden Bekyürek, kitap hediye etti. Hiçbir başarının tesadüf olmadığını belirten Bekyürek, "'Ben sınav yaklaşınca biraz bakarım, kitap okurum, çalışırım. Sonuçta bir iyi bir başarı elde ederim' diye bir şey yok. Mutlaka eğer sıradan insanların dışına çıkmak gerekiyorsa o insanların yaptığı şeylerden çok çok farklı şeyler yapmak gerekiyor. Bu da nedir? Onlardan daha çok çalışmak, daha farklı çalışmak, daha düzenli, daha disiplinli çalışmak. Ben buradaki alınan başarıdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Bu başarılarınızın lisede de devam etmesini diliyorum. Lisede de böyle derece bekliyoruz. İnşallah 4 yıl sonra gittiğiniz, kazandığınız lisede de bir Türkiye derecesi elde edersiniz" diye konuştu.'ÖNEMLİ OLAN STRESİNİZİ YÖNETEBİLMEK'LGS birincisi Rahman Topçu, çalışmalarının karşılığını aldığını dile getirip, "Başarının sırrı bence elinden geldiğince iyi kaynak bulabilmek ve yeni sorular çözebilmek. Sınava girdiğim zaman bazı sorular tanıdık gelmişti. LGS'den her ne kadar çok ayrı gibiymiş gibi bahsetsek de piyasada hangi soru varsa o sorulardan çıkıyor. Piyasadan aşırı farklı olmuyor. Sene boyunca çalışmamın karşılığını aldım. Bu çok iyi bir his. Hedefim, mühendis olmak, projeler yapabilmek. Özellikle fizik alanında çok meraklıyım. Lise olarak da Ankara Fen Lisesi'ni hedefliyorum. Bundan sonraki sınava girecek olan öğrenci arkadaşlarım da ellerinden geldiğince soru çözsünler ama kendilerini çok sıkmasınlar. Stres yapmamaya özen göstersinler. Çünkü sınavda bir kelimeyi yanlış okudunuz, 89'da 1 yapabilirsiniz. Önemli olan stresinizi yönetebilmek" dedi. 'DÜZENLİ ÇALIŞMAYI ELDEN BIRAKMAMAK GEREK'Ahmet Ege Günindi de tüm soruları doğru cevapladığı için mutlu olduğunu söyleyerek, "Çok fazla yapmak değil, yapabildiğinin en iyisini yapmayı ve düzenli olarak çalışmayı elden bırakmamak gerekiyor. Anlayamadığım soruları öğretmenlerime, arkadaşlarıma sorarak ve daima soru çözerek başardım" diye konuştu.

İstanbul'daki liseleri hedeflediğini kaydeden Ömer Faruk Uğurlu ise "Ben 7'nci sınıfın yaz mevsiminin başlangıcından itibaren hafif tempoyla çalışmaya başladım. Hiç çalışmayı bırakmadım. Düzenli, verimli çalıştım ve sürekli yeni kaynaklar aldım. Böylece farklı soru tiplerini de gördüm. LGS'deki soruların çoğu tanıdıktı, çok farklı soru görmedim. Sınava gireceklere tavsiyem; yeni soru tipleri görmeleri ve çalışmayı asla bırakmamalarıdır. Yani 1 hafta çalışıp, 1 hafta çalışmayı bırakmasınlar. Düzenli bir şekilde çalışsınlar" dedi.


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Kaynak: DHA

Ahmet Ege, Türkiye, Ordu, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da 3 öğrencinin LGS'de tam puan sevinci - Son Dakika

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