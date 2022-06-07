Ordu'da 3 torbacı tutuklandı - Son Dakika
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Ordu'da 3 torbacı tutuklandı

07.06.2022 17:42
Ordu'da 3 torbacı tutuklandı

Ordu'da torbacı tabir edilen ve uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yapılan denetimlerde 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu'da torbacı tabir edilen ve uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yapılan denetimlerde 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince son bir haftada yapılan denetimlerde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Öte yandan son bir haftada yapılan 16 uyuşturucu operasyonlarında 19 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin ev ve üzerlerinde yaklaşık 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. - ORDU

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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da 3 torbacı tutuklandı - Son Dakika

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