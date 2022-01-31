Ordu'da 3 torbacı yakalandı - Son Dakika

Ordu'da piyasaya uyuşturucu madde satış hazırlığı içerisinde olan ve torbacı diye tabir edilen 3 kişi yakalandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen titiz çalışmalar neticesinde Fatsa İlçesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde elde edilen bilgiler üzerine operasyon yapıldı. Yapılan operasyon sonucu, bulundurdukları uyuşturucuları küçük torbalar halinde satış yapma hazırlığı içeresinde olan ve torbacı diye tabir edilen 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde, araçlarında, ev ve eklentilerinde yapılan aramada 84 paket halinde satışa hazır 126 gram skunk, 16 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 gram kubar esrar ve 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. - ORDU