Ordu'da 30 bin hane Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nden yararlandı - Son Dakika

Ordu'da, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" çerçevesinde sağlanan 1000'er liralık yardımdan 30 bin 272 hanenin faydalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı internet haber sitelerinde ve sosyal medyada söz konusu paket kapsamında, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yapılan 1000 liralık nakdi ve diğer sosyal yardımlara ilişkin olumsuz yönde haber, paylaşım ve yorumlar yapıldığı belirtildi.

Devletin yardım yaparken dikkate aldığı en önemli kriterin, kişinin muhtaçlık durumu olduğuna işaret edilen açıklamada, muhtaçlık durumunun ise 3294 sayılı kanunun 2'nci maddesi 3'üncü fıkrasında belirlendiği anımsatıldı.

Açıklamada, 2020 yılı için belirlenen muhtaçlık sınırının, hanede yaşayan kişi başı 701,32 lira olduğu aktarılarak, devletten para yardımı almak için başvuru yapanların ilk olarak aylık gelirinin muhtaçlık sınırı altında olup olmadığına bakıldığı vurgulandı.

Valiliğe ve Kaymakamlıklara bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının (SYDV), vatandaşlara yönelik sosyal yardımla ilgili iş ve işlemlerinin bu çerçevede yürütüldüğü anlatılan açıklamada, muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara her daim sahip çıkan, el uzatan SYDV'nin, bilgi eksikliğinden kaynaklandığını düşündükleri haber, paylaşım ve yorumlarla zan ve töhmet altında bırakılmasını doğru bulmadıkları kaydedildi.

Alınan ekonomik ve sosyal tedbirlerin, ilgili Bakanlıklarca uygulamaya geçirildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda yapılan sosyal yardımlar, toplumun dezavantajlı kesimini oluşturan ve ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan ailelerden başlamak üzere dağıtılmaya başlanmıştır. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yapmış olduğu çalışmaya göre, ilk etapta düzenli merkezi sosyal yardım alan hanelere (yaşlı aylığı, engelli aylığı, engelli yakını aylığı, silikozis Aylığı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit yardım, muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardım, öksüz yetim yardımı, muhtaç asker çocuğu yardımı, şartlı eğitim yardımı, şartlı sağlık Yardımı, çoklu doğum yardımı, psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan yüberküloz ve SSPE hastalarına yönelik düzenli nakdi yardım programı) herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında bu yardım yapılmıştır. İlimiz genelinde 30 bin 272 hane de 1000'er liralık yardımdan faydalanmıştır."