Son Dakika Haberleri: Ordu'da 4 ahşap ev alevlere teslim oldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ordu'da 4 ahşap ev alevlere teslim oldu

18 dakika önce

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde çıkan yangın sonucu 4 ahşap ev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Ordu'da 4 ahşap ev alevlere teslim oldu, System.String[]

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde çıkan yangın sonucu 4 ahşap ev yanarak kullanılmaz hale geldi.


Olay, ilçeye bağlı Musalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan ahşap bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, etraftaki diğer ahşap evlere de sıçradı. Olay yerine sevk edilen Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, OSKİ ekipleri ve Mesudiye Belediyesi ekipleri ile vatandaşların yardımıyla yangın söndürülerek kontrol altına alındı.


Can kaybının olmadığı yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. - ORDU

Mesudiye, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Denizli'de kızılçam ormanlarında yangın
Aydın'da 2.5 hektar ormanlık alan yandı Denizli ve Aydın'da orman yangını! Kontrol altına almak 5 saat sürdü Bodrum'da çıkan yangın için ekipler seferber oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 10:26:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da 4 ahşap ev alevlere teslim oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]