Son Dakika Haberleri: Ordu'da 4 ahşap ev yandı
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Ordu'da 4 ahşap ev yandı

45 dakika önce

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Ordu'da 4 ahşap ev yandı, System.String[]

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Musalı Mahallesi'nde, Mehmet Akbulut'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, Akbulut'un akrabaları Şaban, Ahmet ve Turan Akbulut'un evlerine de sıçradı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını belirterek, "Çok şükür başka evlere sıçramadan yangın kontrol altına alındı." dedi.

Soğutma çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Gül, yangının söndürülmesinde emek veren itfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Mehmet Akbulut, Mesudiye, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:46 Kaynak: AA
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