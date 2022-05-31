Ordu'da 4 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ordu'da 4 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

31.05.2022 11:50
Ordu'da 4 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Samsun'dan Giresun yönüne seyir halindeki Veysel Fatih Sever'in kullandığı 52 ADB 234 plakalı otomobil ile Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Kemal Bulvar üzerinde aynı istikamette giden Alparslan Gür yönetimindeki 52 AN 133 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil, Murat Çufadar'ın kullandığı 52 AV 479 plakalı cip ile Fırat Duman yönetimindeki 07 AIU 503 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Veysel Fatih Sever, Murat Çufadar, Fırat Duman ile cipte bulunan Mecit Buhaç, Ali Batın ve Yeşim Çufadar yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralılardan, avukat olduğu öğrenilen Murat Çufadar ile oğlu Mecit Buhaç Çufadar'ın durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan Karadeniz Sahil Yolu, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

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Kaynak: AA

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