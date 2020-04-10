Ordu'da 4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Ordu'da 4 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Ordu'nun Korgan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ordu'nun Korgan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.23'te Ordu'nun Korgan ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:38 Kaynak: AA
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