Ordu'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Ordu'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
6 saat önce
Ordu'nun Korgan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ordu'nun Korgan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ordu'nun Korgan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 00.23'te meydana gelen deprem, 7,06 kilometre derinde kaydedildi. - ORDU
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:52 Kaynak: İHA
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