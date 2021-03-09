Ordu'nun 4 ilçesinde 'Konsept Nüfus Müdürlüğü' dönemi - Son Dakika

Ordu'nun 4 ilçesinde 'Konsept Nüfus Müdürlüğü' dönemi

09.03.2021 13:01
Ordu'nun 4 ilçesinde 'Konsept Nüfus Müdürlüğü' dönemi, System.String[]

Ordu'da Nüfus Müdürlükleri yenilenerek, "Konsept Nüfus Müdürlüğü"ne dönüştürülüyor.

Ordu'da Nüfus Müdürlükleri yenilenerek, "Konsept Nüfus Müdürlüğü"ne dönüştürülüyor.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğümüzün destekleri ile Yerel imkanlardan da yararlanılarak Valilik koordinesinde yapılan Fatsa, Ünye, Perşembe ve Gülyalı ilçelerimizdeki Nüfus Müdürlükleri, yeni "Konsept Nüfus Müdürlüğü"ne dönüştürüldü.

Çağdaş, konforlu, kurumsal kimliği ön planda tutan "Konsept Nüfus Müdürlüğü" ile, vatandaşların doğru ve yönlendirici bilgiye ulaşabilecekleri bir danışma alanı, çalışma alanının içerisinde konumlandırılan bekleme alanları, bölmeler ile birbirinden ayrılmış, ergonomik ve estetik başvuru masaları oluşturuldu.

Yeni "Konsept Nüfus Müdürlüğü" çalışmaları hakkında bilgi veren Vali Tuncay Sonel, daha önceleri Emniyet Müdürlükleri bünyesinde verilen ehliyet, pasaport gibi hizmetlerin Nüfus Müdürlüklerimize devredilmesiyle birlikte Nüfus Müdürlüklerinin hizmet alanının genişlediğini belirtti.

Bu durumda Nüfus Müdürlüklerinin vatandaşların yoğun olarak hizmet aldığı bir kurum haline geldiğini belirten Vali Sonel, "İçişleri Bakanlığımız da vatandaşlarımıza daha kaliteli ve hızlı bir hizmet sunumu yapılabilmesi için Nüfus Müdürlüklerimizde yeni bir konsept projesi başlattı. Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun vizyon projelerinden birisi olan 'Konsept Nüfus Müdürlüğü' projesi kapsamında biz de ilimizde bir çalışma başlattık. İlk etapta Fatsa, Ünye, Perşembe ve Gülyalı Nüfus Müdürlüklerimizi baştan sona yenileyerek, 'Konsept Nüfus Müdürlüğü'ne dönüştürdük. Bu çalışmalarımızı yaparken, iş insanlarımızın ve belediyelerimizin katkılarını aldık. Kaymakamlarımız ve nüfus müdürlerimiz işin takipçileri oldu. Birlikte güzel bir çalışma yaparak, 4 ilçemizdeki Nüfus Müdürlüklerini modern bir yapıya kavuşturduk" dedi.

Kısa bir sürede diğer ilçelerde de bu çalışmayı tamamlamayı planladıklarını belirten Vali Sonel, "Altınordu ilçemizde ise, yeni Hükümet Konağı içerisinde yer alacak olan Altınordu Kaymakamlığı hizmet binası içerisinde yeni 'Konsept Nüfus Müdürlüğü'nün yapımı tamamlanacak. Bu hizmetlerin yapımı konusunda bizlere yardımcı olan, katkıda bulunan kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum. Ordu'muza hayırlı olsun" diye konuştu. - ORDU

Ordu'nun 4 ilçesinde 'Konsept Nüfus Müdürlüğü' dönemi
Ordu'nun 4 ilçesinde 'Konsept Nüfus Müdürlüğü' dönemi
Ordu'nun 4 ilçesinde 'Konsept Nüfus Müdürlüğü' dönemi
Ordu'nun 4 ilçesinde 'Konsept Nüfus Müdürlüğü' dönemi

İçişleri Bakanlığı, Tuncay Sonel, Fatsa, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ordu'nun 4 ilçesinde 'Konsept Nüfus Müdürlüğü' dönemi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"EBA'dan tablet kampanyası" diye tıkladığı link 4 bin lirasına mal oldu Son Dakika: İki kardeşin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibi gözaltına alındı Gençlerbirliği, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu
Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı         
16:21
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem oldu! Prof. Dr. Naci Görür'ün paylaşımı deprem daha çok korkuttu Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem oldu! Prof. Dr. Naci Görür'ün paylaşımı deprem daha çok korkuttu         
16:02
Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu         
15:49
Namaz saatini bekleyen genci bıçaklayıp öldüren saldırgan: Kafamın içinde sesler vardı, bana büyü yapıldı Namaz saatini bekleyen genci bıçaklayıp öldüren saldırgan: Kafamın içinde sesler vardı, bana büyü yapıldı         
15:43
Mesut Özil'e olan benzerliği ile tanınan Mustafa Barut Fenerbahçe yönetimine seslendi: Onun yerine beni alın kimse anlamaz Mesut Özil'e olan benzerliği ile tanınan Mustafa Barut Fenerbahçe yönetimine seslendi: Onun yerine beni alın kimse anlamaz         
15:19
Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı         
14:26
İstanbul Adalet Sarayı'nın İstanbul Adalet Sarayı'nın "kozmik odası" kapılarını açtı: 15 bin silah, 1 dolarlar ve gizli belgeler         
13:53
Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü         
13:04
15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk         
12:32
Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları         
10:35
EPDK paylaştı, akaryakıt alırken bu konulara dikkat! Doğru bilinen ne çok yanlış varmış EPDK paylaştı, akaryakıt alırken bu konulara dikkat! Doğru bilinen ne çok yanlış varmış         
10:23
Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik         
10:06
Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar         
10:04
Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm         
10:01
Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı         
09:45
Zeytinyağı tüketimini artırmak için Zeytinyağı tüketimini artırmak için "Zeytinyağlı yiyemem aman" türküsünü yeniden uyarladı         
09:35
Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2021 16:34:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'nun 4 ilçesinde 'Konsept Nüfus Müdürlüğü' dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei