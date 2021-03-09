Ordu'nun 4 ilçesinde 'Konsept Nüfus Müdürlüğü' dönemi - Son Dakika

Ordu'da Nüfus Müdürlükleri yenilenerek, "Konsept Nüfus Müdürlüğü"ne dönüştürülüyor.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğümüzün destekleri ile Yerel imkanlardan da yararlanılarak Valilik koordinesinde yapılan Fatsa, Ünye, Perşembe ve Gülyalı ilçelerimizdeki Nüfus Müdürlükleri, yeni "Konsept Nüfus Müdürlüğü"ne dönüştürüldü.

Çağdaş, konforlu, kurumsal kimliği ön planda tutan "Konsept Nüfus Müdürlüğü" ile, vatandaşların doğru ve yönlendirici bilgiye ulaşabilecekleri bir danışma alanı, çalışma alanının içerisinde konumlandırılan bekleme alanları, bölmeler ile birbirinden ayrılmış, ergonomik ve estetik başvuru masaları oluşturuldu.

Yeni "Konsept Nüfus Müdürlüğü" çalışmaları hakkında bilgi veren Vali Tuncay Sonel, daha önceleri Emniyet Müdürlükleri bünyesinde verilen ehliyet, pasaport gibi hizmetlerin Nüfus Müdürlüklerimize devredilmesiyle birlikte Nüfus Müdürlüklerinin hizmet alanının genişlediğini belirtti.

Bu durumda Nüfus Müdürlüklerinin vatandaşların yoğun olarak hizmet aldığı bir kurum haline geldiğini belirten Vali Sonel, "İçişleri Bakanlığımız da vatandaşlarımıza daha kaliteli ve hızlı bir hizmet sunumu yapılabilmesi için Nüfus Müdürlüklerimizde yeni bir konsept projesi başlattı. Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun vizyon projelerinden birisi olan 'Konsept Nüfus Müdürlüğü' projesi kapsamında biz de ilimizde bir çalışma başlattık. İlk etapta Fatsa, Ünye, Perşembe ve Gülyalı Nüfus Müdürlüklerimizi baştan sona yenileyerek, 'Konsept Nüfus Müdürlüğü'ne dönüştürdük. Bu çalışmalarımızı yaparken, iş insanlarımızın ve belediyelerimizin katkılarını aldık. Kaymakamlarımız ve nüfus müdürlerimiz işin takipçileri oldu. Birlikte güzel bir çalışma yaparak, 4 ilçemizdeki Nüfus Müdürlüklerini modern bir yapıya kavuşturduk" dedi.

Kısa bir sürede diğer ilçelerde de bu çalışmayı tamamlamayı planladıklarını belirten Vali Sonel, "Altınordu ilçemizde ise, yeni Hükümet Konağı içerisinde yer alacak olan Altınordu Kaymakamlığı hizmet binası içerisinde yeni 'Konsept Nüfus Müdürlüğü'nün yapımı tamamlanacak. Bu hizmetlerin yapımı konusunda bizlere yardımcı olan, katkıda bulunan kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum. Ordu'muza hayırlı olsun" diye konuştu. - ORDU