Bir süre sonra tuvaletten cep telefonu alarm sesi duyan personel, buraya yöneldi. Sağlık personeli, burada hareketsiz halde buldukları Çelebi'ye ilk müdahaleyi yaptı.

Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çelebi, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ordu'da hemşire görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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