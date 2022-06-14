Trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 47 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 38 sürücüye kesik yay, abart egzoz gibi modifiyeli araç kullanmaktan, 21 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 110 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 273 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 47 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 57 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 44 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Ordu 'da son bir hafta içerisinde trafik kurallarını ihlal eden 47 sürücünün belgesine el konuldu.

Kaynak: İHA

Tragger, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ordu'da 47 sürücünün ehliyetine el konuldu - Son Dakika

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