Ordu'da 47 sürücünün ehliyetine el konuldu - Son Dakika
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Ordu'da 47 sürücünün ehliyetine el konuldu

14.06.2022 14:34
Ordu'da 47 sürücünün ehliyetine el konuldu

Ordu'da son bir hafta içerisinde trafik kurallarını ihlal eden 47 sürücünün belgesine el konuldu.

Ordu'da son bir hafta içerisinde trafik kurallarını ihlal eden 47 sürücünün belgesine el konuldu.

Trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 47 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 38 sürücüye kesik yay, abart egzoz gibi modifiyeli araç kullanmaktan, 21 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 110 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 273 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 47 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 57 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 44 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Denetimlerde 86 araç trafikten men edilirken 47 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

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Kaynak: İHA

Tragger, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da 47 sürücünün ehliyetine el konuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da 47 sürücünün ehliyetine el konuldu - Son Dakika
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