Ordu'da 5 farklı evden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Ordu'da 5 farklı evden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

01.06.2022 18:17
Ordu'da 5 farklı evden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 5 farklı evden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalandı, mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 5 farklı evden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalandı, mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı.

Altınordu ilçesi, Karaağaç, Harami ve Şenköy Mahallesi'nde bulunan 5 ayrı evde yaşanan hırsızlık olayına ilişkin İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Jandarma Asayiş Timleri ve Olay Yeri İnceleme Timi (OYİT) tarafından inceleme başlatıldı. Yürütülen çalışma sonucunda S.B. ve T.Ş. isimli şahıslar, hırsızlık malzemeleri ile birlikte yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Ş. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, S.B. isimli şahıs ise tutuklandı. - ORDU

Ordu'da 5 farklı evden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı
Ordu'da 5 farklı evden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

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Kaynak: İHA

İl Jandarma Komutanlığı, Altınordu, Jandarma, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da 5 farklı evden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika


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