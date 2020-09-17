Ordu'da kadınlar "organik örgü bebek" ile ev ekonomisine katkı sağlıyor - Son Dakika

Ordu'da kadınlar "organik örgü bebek" ile ev ekonomisine katkı sağlıyor

Ordu'da, kadınların istihdamına ve ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla açılan "Organik Örgü Bebek Yapım Kursu"nda 52 kadın iş sahibi oldu.

Ordu'da kadınlar

Ordu'da, kadınların istihdamına ve ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla açılan "Organik Örgü Bebek Yapım Kursu"nda 52 kadın iş sahibi oldu.

Vali Tuncay Sonel, Ordu Halk Eğitim Merkezi'ndeki "Organik Örgü Bebek Yapım Kursu"nu ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Sonel, kadınlara iş imkanı ve gelir sağlayacak bu kursların devamının geleceğini söyledi.

Sonel, 52 kadına Halk Eğitim Merkezi ve İş-Kur tarafından verilen destekle iş ve AŞ imkanının sağlanmış olduğunu anlatarak, "Hanım kardeşlerimizin yapmış olduğu organik örgü bebeklerde Ordu'nun yazması, basması, pancarı, olmazsa olmazlarımızdan fındığı gibi yöresel motiflerin düşünülerek işlenmesi, çok daha farklı ve güzel bir konseptin ortaya çıkmasına neden olmuş." dedi.

Sonel, bundan sonra çocuklara Çin'den ithal oyuncakları değil, yörede kadınların yaptığı el emeği, göz nuru organik bebekleri dağıtacaklarını vurgulayarak, "Hepinizin ellerine sağlık. İnşallah bu proje 52 hanım kardeşimizin hem ailelerine, hem de yöre ekonomisine katkı sağlar." diye konuştu.

Üretilen organik örgü bebeklerin pazarlama sorunu olmayacağını dile getiren Vali Sonel, "Tamamen organik olan örgü bebeklere olan talep çok fazla. Bu işin bir de manevi yönü var. Yapmış olduğunuz bu bebekleri hediye ettiğimiz çocukların mutlu olmalarını sağlayacağız. Biz sizlerin yanındayız. Siz yeter ki bu organik örgü bebeklerin üretimine devam edin. Sizlerin üretmiş olduğu bu organik örgü bebekleri sizlerden alacağız ve çocuklarımızla buluşturacağız." ifadesini kullandı.

Organik örgü bebeklere pandemi dolayısıyla maske de yapılmasının anlamlı olduğuna değinen Sonel, şunları kaydetti:

"Yapılan bebeklerde maske de unutulmamış. Hanım kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Sağlık Bakanlığımızın, Bilim Kurulunun ve İçişleri Bakanlığımızın aldığı tedbirlere uymamız gerekiyor. Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak sizlerin yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim."

Vali Sonel'e ziyaretinde, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsa Kaymak ile Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zeki Özkan da eşlik etti.

Halk Eğitim Merkezi, Kadın, Bebek, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 09:18 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ordu'da kadınlar 'organik örgü bebek' ile ev ekonomisine katkı sağlıyor - Son Dakika Ekonomi

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