Son Dakika Haberleri: Ordu'da 54 sürücüye hız sınırını aşmaktan ceza
Son Dakika Güncel Ordu'da 54 sürücüye hız sınırını aşmaktan ceza - Son Dakika

Ordu'da 54 sürücüye hız sınırını aşmaktan ceza

6 saat önce

Ordu'da hızlı araç kullanımına yönelik düzenlenen denetimlerde 54 araç sürücüsüne idari para cezası verildi.

Ordu'da 54 sürücüye hız sınırını aşmaktan ceza, System.String[]

Ordu'da hızlı araç kullanımına yönelik düzenlenen denetimlerde 54 araç sürücüsüne idari para cezası verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, hızlı araç kullanmaktan kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 11-14 Kasım tarihlerinde denetim gerçekleştirildi.

24 jandarma trafik timiyle yapılan denetimlerde, bin 52 araç kontrol edilirken, 54 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan idari para cezası uygulandı.

Bir önceki yılın 1 Ocak-15 Kasım tarihlerine göre bu yıl, ölümlü trafik kazalarında yüzde 18, yaralanmalı trafik kazalarında ise yüzde 5 azalma oldu.

Kazalar incelendiğinde, Ordu uluslararası devlet kara yolu ile bağlantılı güneyde kalan ilçelere ait kara yollarındaki kazaların yüzde 55'inin aşırı hız, yüzde 24'ünün dikkatsizlik ve tedbirsizlik, yüzde 21'inin ise hatalı sollama sonucu meydana geldiği tespit edildi.

Vatandaşların kara yolunda güven içerisinde seyahat edebilmelerini sağlamak, trafik kazalarını azaltmak, trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaları asgari düzeye indirmek amacıyla hız denetimlerine devam edileceği aktarılan açıklamada, sürücülerin özellikle güney ilçelere ait kara yolu güzergahlarının tek şeritli ve virajlı olması nedeniyle trafik kural ve yasaklarına uymaları istendi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:32 Kaynak: AA
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