Ordu'da 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika

Ordu'da 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

6 saat önce

Ordu'da Gürcistan uyruklu 3 kişinin ikametlerinde çok sayıda gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi.

Ordu'da 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, System.String[]

Ordu'da Gürcistan uyruklu 3 kişinin ikametlerinde çok sayıda gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi.


Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin içki ve sigara kaçakçılığına yönelik yapmış olduğu saha çalışmaları neticesinde Gürcistan uyruklu 3 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada 55 karton (550 paket) gümrük kaçağı sigara, 15 şişe 1 litrelik gümrük kaçağı içki, 23 şişe 500 mililitrelik gümrük kaçağı içki elde edildi.


Gözaltına alınan Gürcistan uyruklu 3 şahıstan 2'si adli işlemlerden sonra savcılık talimatı ile salıverilirken, 1 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. - ORDU

Gürcistan, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:53 Kaynak: İHA
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