Son Dakika Haberleri: Ordu'da 581 Bin 356 Seçmen Oy Kullanacak

Ordu'da 581 Bin 356 Seçmen Oy Kullanacak

42 dakika önce

Ordu Valisi Seddar Yavuz, 31 Mart mahalli idareler genel seçiminde 581 bin 356 seçmenin oy kullanacağını söyledi.

Ordu'da 581 Bin 356 Seçmen Oy Kullanacak, System.String[]
Ordu Valisi Seddar Yavuz, 31 Mart mahalli idareler genel seçiminde 581 bin 356 seçmenin oy kullanacağını söyledi.

Seçimlerin, Ordu'da bin 253 binaya konulacak toplam 2 bin 174 sandıkta gerçekleştirileceğini ifade eden Vali Seddar Yavuz, bunların 12'sinin seyyar sandık olduğunu belirtti. Ordu'da seçmen sayısında 2018 yılı seçim dönemine göre 23 bin 347 seçmen artışı olduğuna dikkat çeken Vali Seddar Yavuz, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve aziz Türk milletimiz, seçim yapmak konusunda dünyadaki en gelişmiş demokrasilere örnek olabilecek bir seçim performansına, demokratik olgunluğa ulaşmış bulunuyor. Bu vesileyle aziz milletimize minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek istiyoruz. Demokratik hayata geçtikten sonra seçimin sıhhatine yönelik olarak birkaç seçim dışında herhangi bir usulsüz seçim yapıldığına dair iddia dahi olmamıştır. Dolayısıyla bu durum, demokrasimizin gelmiş olduğu yeri göstermesi bakımından oldukça anlamlı ve memnuniyet vericidir" dedi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:28 Kaynak: İHA

Politika
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