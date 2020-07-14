Ordu'da 586 araç sürücüsüne hız cezası - Son Dakika

Ordu'da 586 araç sürücüsüne hız cezası

Ordu'da polis ekipleri tarafından bir hafta içerisinde yapılan kontrollerde 586 araç sürücüsüne 'hız' cezası kesildi.

Ordu'da polis ekipleri tarafından bir hafta içerisinde yapılan kontrollerde 586 araç sürücüsüne 'hız' cezası kesildi.

Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
Tartıştığı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın hastanede hayatını kaybetti


Ordu'da polis ekipleri sorumluluk bölgesinde,, trafik kazalarını azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bir haftada 24 yaralamalı ve 1 ölümlü trafik kazasının meydana geldiği Ordu'da polis ekipleri yaptığı denetimlerde, 38 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 42 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 25 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 139 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 586 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 100 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 114 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 52 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan, işlem yapıldı.


Diğer denetimlerle birlikte toplam 10 bin 220 araç kontrol edilirken, bu denetimlerde bin 887 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun muhtelif maddelerinden işlem yapılarak, 68 araç trafikte men edilmiş, 38 araç sürücüsünün sürücü belgesine ise el konuldu.


Trafik kazalarını azaltmaya yönelik sürdürülen çalışmaların devam edeceği bildirildi. - ORDU

Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:28 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da 586 araç sürücüsüne hız cezası - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:18 Kurban pazarlığı görüntülerini tarihe karıştıracak "Pazarlık kiti" hazırlandı 17:17 Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü 17:10 Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı 16:58 Tartıştığı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın hastanede hayatını kaybetti 16:56 4 aracın karıştığı kazada, facianın kapısından dönüldü 16:54 Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 16:14 Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:48 Koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı illerden olan Diyarbakır'da tepki çeken fotoğraf 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 15:26 Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu 15:18 Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Kurban pazarlığı görüntülerini tarihe karıştıracak "Pazarlık kiti" hazırlandı
17:18
Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
17:17
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
17:10
Tartıştığı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın hastanede hayatını kaybetti
16:58
4 aracın karıştığı kazada, facianın kapısından dönüldü
16:56
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
16:54
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
16:14
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı illerden olan Diyarbakır'da tepki çeken fotoğraf
15:48
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 17:57:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'da 586 araç sürücüsüne hız cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]