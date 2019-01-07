Son Dakika Haberleri: Ordu'da 6 Aylık Geçici İş İçin Uzun Kuyruklar Oluştu

Ordu'da 6 Aylık Geçici İş İçin Uzun Kuyruklar Oluştu

59 dakika önce

Ordu'da İŞKUR tarafından kamu kuruluşlarında çalıştırılmak üzere Topluk Yararına Projesi (TYP) kapsamında 6 aylık işe alınacak 1000 kişilik istihdam için başvurular başladı.

Ordu'da 6 Aylık Geçici İş İçin Uzun Kuyruklar Oluştu, System.String[]
Ordu'da İŞKUR tarafından kamu kuruluşlarında çalıştırılmak üzere Topluk Yararına Projesi (TYP) kapsamında 6 aylık işe alınacak 1000 kişilik istihdam için başvurular başladı.

İŞKUR tarafından TYP kapsamında başta belediyeler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına gerçekleştirilecek olan 6 ay süreli işçi alımları için Ordu İş Bulma Kurumu önünde uzun kuyruklar oluştu. Bin kişinin istihdam edileceği ve 11 Ocak gününe kadar devam edecek başvurulara büyük ilgi olunca İŞKUR yetkilileri adayları sırayla içeriye aldı. Söz konusu alımlar için 16 Ocak'ta noter huzurunda kura çekileceği ve işe girmeye hak kazananların 1 Şubat tarihinde işe başlayacağı kaydedildi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:37 Kaynak: İHA

İŞKUR, Ordu, Ekonomi
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