Ordu'da 6 Aylık Geçici İş İçin Uzun Kuyruklar Oluştu
59 dakika önce
Ordu'da İŞKUR tarafından kamu kuruluşlarında çalıştırılmak üzere Topluk Yararına Projesi (TYP) kapsamında 6 aylık işe alınacak 1000 kişilik istihdam için başvurular başladı.
Ordu
'da İŞKUR
tarafından kamu kuruluşlarında çalıştırılmak üzere Topluk Yararına Projesi (TYP) kapsamında 6 aylık işe alınacak 1000 kişilik istihdam için başvurular başladı.
İŞKUR tarafından TYP kapsamında başta belediyeler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına gerçekleştirilecek olan 6 ay süreli işçi alımları için Ordu İş Bulma Kurumu önünde uzun kuyruklar oluştu. Bin kişinin istihdam edileceği ve 11 Ocak gününe kadar devam edecek başvurulara büyük ilgi olunca İŞKUR yetkilileri adayları sırayla içeriye aldı. Söz
konusu alımlar için 16 Ocak'ta noter huzurunda kura çekileceği ve işe girmeye hak kazananların 1 Şubat tarihinde işe başlayacağı kaydedildi. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:37 Kaynak: İHA
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