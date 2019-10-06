Son Dakika Haberleri: Ordu'da 6 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı
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Ordu'da 6 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı

1 saat önce

Ordu'da Nisan-Eylül ayları arasında meydana gelen 6 otoda hırsızlık olayının failleri jandarmanın sıkı çalışması sonucu yakalandı.

Ordu'da 6 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, System.String[]

Ordu'da Nisan- Eylül ayları arasında meydana gelen 6 otoda hırsızlık olayının failleri jandarmanın sıkı çalışması sonucu yakalandı.


Ordu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 29 Nisan-29 Eylül tarihleri arasında meydana gelen Fatsa'da 3, Çatalpınar'da 1, Kabataş'ta 1 ve Kumru'da 1 olay olmak üzere toplam 6 faili meçhul otodan hırsızlık olayına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Ş.T., E.A. ve A.S. isimli 3 zanlı, 4 Ekim'de Çamaş ilçesinde hırsızlıkta kullandıkları araç ve malzemeler ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahısların bağlantılı oldukları suça konu malzemeleri satın alan 9 şahıs da yakalanarak adli makamlara sevk edildi.


Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, jandarma sorumluluk bölgesinde emniyet ve asayişin sağlanması maksadıyla faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik faaliyetlere aralıksız devam edileceği vurgulandı. - ORDU

Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:36 Kaynak: İHA
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