ORDU'DA 6 KİŞİNİN YARALANDIĞI TRAFİK KAZASI KAMERADA

ORDU'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir araca arkadan çarpmasının ardından karşı şeride geçerek 2 araca daha çarptı. Kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Giresun istikametine seyir halinde olan 52 ADB 234 plakalı otomobil sürücüsü Veysel Fatih Sever, aynı istikamette seyir halinde bulunan Alparslan Gür'ün kullandığı 52 AN 133 plaka araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Sever, karşı istikamete geçerek, ilk olarak Murat Çufadar idaresindeki 52 AV 479 plaka cip ile Fırat Duman idaresindeki 07 AIU 503 plakalı otomobile çarparak, takla attı. Kazada Veysel Fatih Sever, Fırat Duman, yanı sıra Murat Çufadar ve cip içerisinde yolcu olarak bulunan Yeşim Çufadar ve yaşları küçük M.B.Ç. ile A.B.Ç. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırdı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapatılan yol, yeniden trafiğe açıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Görüntülerde, otomobil önünde seyreden bir diğer otomobile çarptığı, daha sonra karşı şeride geçtiği görüldü.