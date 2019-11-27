Son Dakika Haberleri: Ordu'da 6 nokta sualtı parkur alanı ilan edildi
Son Dakika Güncel Ordu'da 6 nokta sualtı parkur alanı ilan edildi - Son Dakika

Ordu'da 6 nokta sualtı parkur alanı ilan edildi

6 saat önce

Ordu'da su altı dalış noktaları belirlendi.

Ordu'da 6 nokta sualtı parkur alanı ilan edildi, System.String[]

Ordu'da su altı dalış noktaları belirlendi.


Ordu Sportif Turizm Kurulunun başvurusu, Ordu Valiliğinin onayı ile 6 nokta, turizm amaçlı sportif dalış noktası ilan edildi. Buna göre Perşembe ilçesinde; Aktaşlar mevkisi, Yason Burnu mevkisi, Dedeoğlu mevkisi, Hoynat Adası, Altınordu ilçesinde ise Bozukkale mevkisi, Ordu Liman mevkisi dalış noktası olarak açıklandı. - ORDU

Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:15 Kaynak: İHA
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