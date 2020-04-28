Ordu'da 617 bin maske dağıtıldı - Son Dakika
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Ordu'da 617 bin maske dağıtıldı

15 dakika önce

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu il genelinde bugüne kadar 617 bin 600 adet maske dağıtımı yapıldığını açıkladı.

Ordu'da 617 bin maske dağıtıldı, System.String[]

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu il genelinde bugüne kadar 617 bin 600 adet maske dağıtımı yapıldığını açıkladı.


Ordu'da bugüne kadar çeşitli yollarla 617 bin 600 adet maskenin vatandaşlara dağıtımının yapıldığını belirten Vali Seddar Yavuz, "Korona virüs tedbirleri kapsamında, vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarını kullanırken, açık semt pazarlarına ve marketlere girerken, toplu çalışma alanlarında maske takma zorunluluğu getirilmişti. Bu zorunluluğun yerine getirilmesinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın almış olduğu kararla dünyada eşi benzeri olmayacak şekilde vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımı uygulaması getirilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ilimize tahsis edilen 190 bin 600 adet maskenin, ilk başta açık semt pazarlarına girişlerde, toplu taşıma araçlarına biniş yerlerinde ve yol kontrol noktalarında dağıtımı Valiliğimiz koordinasyonunda gerçekleştirilmiştir" dedi.


"Eczaneler tarafından 605 bin adet maskenin dağıtımı yapılıyor"


Eczaneler vasıtasıyla bugüne kadar 375 bin adet maskenin dağıtımının yapıldığını, bugünden itibaren de 230 bin maskenin daha dağıtımının yapılacağını ifade eden Vali Yavuz, "İlimizde faaliyet göstermekte olan 242 serbest eczaneye, 24. Bölge Ordu Eczacı Odası tarafından Selçuk Ecza Deposu Ordu Şubesi aracılığı ile 21.04.2020 tarihinde, her eczaneye 5'li paket halinde bin 500 adet olacak şekilde toplam 375 bin adet maske dağıtımı gerçekleştirmiştir. 27.04.2020 tarihinde ise, eczanelere 1000'er adet daha maske dağıtılarak, toplamda her eczaneye 2 bin 500 adet maske verilmiştir. Böylece, bugüne kadar her bir eczaneye 2 bin 500'er adet olmak üzere il genelindeki 242 eczaneye toplamda 605 bin adet maskenin dağıtımı yapılmıştır. Eczacılar, maskeleri kimlik bilgileriyle başvurmaları halinde 20-65 yaş arası vatandaşlara vermeye devam etmektedir" diye konuştu.


"PTT Tarafından 13 bin maske dağıtılmış olacak"


Vatandaşlara maske dağıtımının PTT kanalıyla da sürdürüldüğünü kaydeden Vali Yavuz, "Eczanelerin haricinde vatandaşlarımıza PTT kanalıyla da maskeler ulaştırılmaktadır. PTT posta dağıtıcıları evlere kadar giderek, vatandaşlarımıza maskelerini teslim etmekteler. PTT vasıtasıyla bugüne kadar 6 bin adet maskenin dağıtımı gerçekleştirildi. Bugünden itibaren de 7 bin adet daha maskenin dağıtımı yapılacaktır" şeklinde konuştu.


"10'dan fazla personel çalıştıran sanayi kuruluşlarına ve işletmelere 46 bin maske dağıtımı yapıldı"


10'dan fazla personel çalıştıran sanayi kuruluşları ve işletmelere 46 bin adet maske dağıtımı yapıldığını vurgulayan Vali Yavuz, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilimize gönderilen 46 bin adet maske, ilimizde 10'dan fazla personel çalıştıran sanayi kuruluşlarımıza ve işletmelere dağıtımı yapıldı. Böylece, ilimizde bugüne kadar 617 bin 600 adet maskenin dağıtımı çeşitli kanallar vasıtasıyla gerçekleştirilmiş oldu. Bugünden itibaren de 237 bin adet maskenin dağıtımı sürdürülüyor. Toplamda 854 bin 600 adet maskenin dağıtımı yapılmış olacak" dedi. - ORDU

Ordu, PTT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 01:29 Kaynak: İHA


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