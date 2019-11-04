Son Dakika Haberleri: Ordu'da 62 kişiye kabahat cezası
Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da 62 kişiye kabahat cezası

Ordu'da 62 kişiye kabahat cezası

6 saat önce

Ordu'da açıktan alkol tüketen, kumar ve etrafa rahatsızlık verenlere Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılıyor.

Ordu'da 62 kişiye kabahat cezası, System.String[]

Ordu'da açıktan alkol tüketen, kumar ve etrafa rahatsızlık verenlere Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılıyor.


Ordu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 27 Ekim-3 Kasım 3019 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde toplamda 62 şahsa Kabahatler Kanunu'na göre ceza uygulandı.


Buna göre 8 şahsa dilencilik, 2 bayana fuhuş yapmaktan, 26 şahsa açıktan alkol tüketmek, 1 şahsa kumar, 10 şahsa sarhoşluk, 4 şahsa gürültü, 2 şahsa rahatsız etme, 1 şahsa tütün mamullerinin tüketilmesi, 1 şahsa kimlik bildirmeme, 4 şahsa bahis ve şans oyunlarından, 2 şahsa silah kanununa muhalefetten ve 1 işletmeye çalışanlarının kimlik bildiriminde bulunmama suçlarından idari işlem yapıldı.


Öte yandan aynı tarihlerde değişik suçlardan aranması olan 28 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:18 Kaynak: İHA
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