Ordu'da 64 kişiye korona virüs cezası - Son Dakika

Ordu'da bir hafta içerisinde 64 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamaktan ceza uygulandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 12-25 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 1 kişiye emre aykırı davranıştan, 1 kişiye dilencilik yapmaktan, 5 kişiye sarhoşluktan, 2 kişiye gürültü yapmaktan, 1 kişiye havai fişek atmaktan ve 64 kişiye de korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari ceza uygulandı.

Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 64 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 37'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU