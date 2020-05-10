Ordu'da 65 yaş ve üstü kişiler, sahile akın etti - Son Dakika

ORDU'da, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde 65 yaş ve üzerindekiler, kısıtlı süre için dışarı çıkıp, sahil kesimlerine gitti. Boş sokaklarda da yürüyüş yapanlar, güzel havanın keyfini çıkardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri kişiler, bugün yaklaşık 2 ay sonra ilk kez dışarı çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Ordu'da da 65 yaş ve üzerindekiler, sokaklara çıkarak, güneşli havada yürüyüş yaptı. Bazı kişiler, saat 11.00'i beklemeden evlerinden hemen dışarı çıktı. Günler sonra dışarı çıkan yaşlılar, maske takıp, sosyal mesafe kuralına uymaya özen gösterdi. Bazı kişilerin ise sosyal mesafe kuralını unuttuğu gözlendi. Uzun süre sokaktan mahrum kalan yaşlılar, denizin fotoğrafını çekerek, özlem giderdi. Bazı kişiler ise ATM'lerden para çekti.

'DIŞARI ÇIKTIK AMA DÜKKANLAR KAPALI'

Yaklaşık 2 ay sonra dışarı çıkan Yılmaz Özgül, "Dışarı çıktık ama dükkanlar kapalı. Bize bu kadar izini verdiler, sabırla bekledik fakat alışveriş yapacak bir tane market yok. Yürümek güzel bir şey ama ihtiyacımızı göremedik. 2 ayda bir çarşıya geldik, alışveriş yapmamız gerekiyordu ama olmadı. Para çektim, birazdan geri döneceğim" dedi.

Sahime Özgül de "Biz köydeydik. Köyde bağda, bahçede uğraşarak vaktimizi geçiriyorduk. Market eksiğimizi görürüz, diye şehre inelim, dedik ama marketler de açık olmadı. İnşallah Allah bizi bu afetten kurtarır. Yaşlılar ve apartmanda oturanlar için çok kötü bir şey. Biz köyde olduğumuz için yine kapımızın önüne çıkabiliyoruz. Nefes alıyoruz. Allah onlara yardım etsin" diye konuştu.

'4 SAAT EVE GİRMEYECEĞİM'

Yusuf Özdemir , "Benim için yasağın esnetilmesi hiç fark etmedi. Benim için evden dışarı çıksam da çıkmasam da oluyordu. Evde günlerim gayet iyi geçiyor. Haberleri dinliyorum, dizileri seyrediyorum bitiyor. Benim için önemli olan evimin elektriği kesilmesin. Madem ki 65 yaş üstündeki vatandaşlar için bu yasak esnetildi, hiç olmazsa mağazalardan alışveriş yapın, diye bir bilgi verilmesi lazım. O da yok" dedi.

Yasağın gelmesinin ardından evden çıkmadığını kaydeden Emine Güler, "Bugün 4 saat hiç eve girmeyeceğim. Ben gezen bir insandım" diye konuştu.